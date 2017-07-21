21.07.2017 (06:30)

Белгородская область удостоена Почётной грамоты Правительства РФ за подготовку граждан к военной службе

В Белгороде прошла торжественная церемония вручения переходящего Вымпела Министра обороны Российской Федерации, а также Почетных грамот тем, кто вложил немало сил в дело укрепления обороноспособности страны. Всего было награждено более 40 подвижников. Среди них –– сотрудники военных комиссариатов, здравоохранения и образования.

За эффективную работу с молодёжью Почётной грамоты Правительства Российской Федерации удостоен Евгений Савченко, губернатор Белгородской области.

За 17 лет существования конкурс действительно стал серьёзным экзаменом для всех регионов страны. Выдержать его удается не всем. Деятельность субъектов оценивается по 11 показателям, среди которых не только собственно организация призывной кампании, но и состояние здоровья будущих защитников Родины, а также степень их подготовки к службе в армии и на флоте.

Белгородская область дважды становилась призёром конкурса за лучшую подготовку молодежи к службе. Специальная программа в этом направлении реализуется на Белгородщине уже более 10 лет. За это время здесь создано порядка 400 кадетских классов, в которых обучаются около 9 тысяч школьников. А в 2016 белгородские мальчишки и девчонки присоединились к Всероссийскому детско-юношескому движению «Юнармия». Его отделения уже открылись во всех муниципальных образованиях, создано более 60 отрядов. Одними из первых дали клятву братства и верности Отечеству, надели ярко-алые береты 165 ребят из Ровеньского района.

Выступая на торжественной церемонии награждения, первый заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Евгений Бурдинский отметил, что в 2016 году в области не было ни одного призывника, который, пройдя обучения в местных структурах ДОСААФ, не сдал бы экзамены в ГИБДД.

Кроме того, по словам военного комиссара области Валерия Грицая, около половины молодых белгородцев, выслуживших положенное по призыву, остаются в строю, заключив контракт с Минобороны.



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