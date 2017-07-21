21.07.2017 (07:48)

На Неве прошла ночная тренировка Главного военно-морского парада под руководством главкома ВМФ России

В ночной тренировке Главного военно-морского парада на реке Нева приняли участие более 20 боевых кораблей и катеров ВМФ России. Среди них новейший фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Стойкий», большой десантный корабль «Минск», дизель-электрическая подводная лодка «Дмитров», а также противолодочные, минно-тральные и ракетные корабли, противодиверсионные, патрульные катера и десантные катера. Руководство тренировкой осуществлял главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев.

Вопросы навигационного обеспечения прохождения кораблей от Благовещенского до Троицкого моста проверил главный штурман ВМФ контр-адмирал Эдуард Луйк. Организация связи между кораблями и катерами кильватерного строя и парадной линии была отработана под руководством начальника управления связи ВМФ контр-адмирала Владимира Земскова. Вопросы движения на заданной скорости хода и работу электромеханических боевых частей кораблей проверил заместитель главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук. Начальник управления боевой подготовки ВМФ контр-адмирал Виктор Кочемазов проверил эпизоды прохождения тактических групп кораблей, а также временные интервалы согласно сценария Главного военно-морского парада.

В ходе тренировок проверяется работа электромеханических боевых частей кораблей при движении кораблей на установленной скорости, точность удержания курса и дистанции в строю кильватера с использованием бортовых радиолокационных навигационных комплексов, береговых ориентиров и реперных точек при прохождении кораблями фарватера реки и разведенных мостов.

В ближайшие дни в акватории Невы и Кронштадта пройдет еще ряд репетиций Главного военно-морского парада, который состоится 30 июля.

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