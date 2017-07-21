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21.07.2017 (08:50)

В Хабаровске экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» выполнили боевые стрельбы на предельно малых высотах

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» авиационного соединения армейской авиации Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Хабаровске, выполнили боевые стрельбы на одном из авиационных полигонов округа.

В ходе учебно-тренировочных полетов вертолетчики отработали методику прохождения зоны ПВО условного противника, выполнили поиск и классификацию целей с нанесением ударов авиационными ракетами по групповым наземным целям с предельно малых высот.

Для выполнения боевых стрельб было совершено более десятка вертолетовылетов.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Вертолеты , Восточный военный округ
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