21.07.2017 (08:50)
В Хабаровске экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» выполнили боевые стрельбы на предельно малых высотах
Экипажи ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» авиационного соединения армейской авиации Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Хабаровске, выполнили боевые стрельбы на одном из авиационных полигонов округа.
В ходе учебно-тренировочных полетов вертолетчики отработали методику прохождения зоны ПВО условного противника, выполнили поиск и классификацию целей с нанесением ударов авиационными ракетами по групповым наземным целям с предельно малых высот.
Для выполнения боевых стрельб было совершено более десятка вертолетовылетов.
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