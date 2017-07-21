21.07.2017 (04:16)
Военнослужащие соединения ВВО в Амурской области впервые начали учиться по новой программе боевой подготовки
В мотострелковом соединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Амурской области, подразделения, укомплектованные военнослужащими по контракту приступили к первым практическим занятиям по новой программе боевой подготовке (НИР «Колесо»).
Военнослужащие выполнили упражнения учебных стрельб из вооружения боевых машин пехоты БМП-2, автоматов АК-74 и гранатометов РПГ-7 по наступательной тематике, а также отработали нормативы по огневой и тактической подготовке.
Программа рассчитана на год и основана на модульном построении курса подготовки подразделений, укомплектованных военнослужащими по контракту.
Особенность программы заключается в поочередной отработке подразделениями от отделения до батальона одного вида боевых действий в рамках модуля, только после отработки всех задач одного модуля осуществляется переход на следующий модуль. При этом командирам предоставляется право самим определять очередность модулей, что позволяет исключить шаблонность в обучении личного состава и вести целенаправленную подготовку подразделений к ведению боевых действий в различных условиях по тактическим задачам.
По данной программе военнослужащие мотострелковых подразделений участвуют впервые. В прошлом году курс программы для подразделений морской пехоты успешно прошли военнослужащие соединения Тихоокеанского флота на Камчатке.
По завершении обучения будет проведен анализ результатов применения новой программы боевой подготовки.