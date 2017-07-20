20.07.2017 (12:33)

В Белгороде прошло чествование региона, победившего в конкурсе на лучшую подготовку граждан к военной службе и организацию призыва

Белгородская область признана лучшей в конкурсе на лучшую подготовку граждан к военной службе и организацию призыва. В минувшую среду в Белгороде состоялось чествование региона с вручением переходящего вымпела Министра обороны Российской Федерации, а также почетных грамот тем, кто вложил немало сил в дело укрепления обороноспособности страны.

Всего было награждено более 40 подвижников. Среди них специалисты военных комиссариатов, здравоохранения и образования. За эффективную работу с молодёжью почётной грамоты Правительства Российской Федерации удостоен губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Он отметил, что для региона это не только большая честь, но и оценка той масштабной работы, которую ведется сегодня во всех социальных институтах – в семье, школе, где и закладываются основы патриотизма.

За 17 лет существования конкурс действительно стал серьёзным экзаменом для всех регионов страны. Выдержать его удается не всем. Деятельность субъектов оценивается по одиннадцати показателям, среди которых не только собственно организация призывной кампании, но и состояние здоровья будущих защитников Родины, а также степень их подготовленности к службе в армии и на флоте.

Белгородская область дважды становилась призёром соревнования за лучшую подготовку молодежи к службе. Специальная программа в этом направлении реализуется на Белгородщине уже более десяти лет. За это время здесь создано порядка 400 кадетских классов, в которых обучаются около 9 тыс. школьников. В 2016 белгородские мальчишки и девчонки присоединились к всероссийскому детско-юношескому движению «Юнармия». Его отделения уже открылись во всех муниципальных образованиях, создано более 60 отрядов. Одними из первых дали клятву братства и надели ярко-алые береты 165 ребят из Ровеньского района.

Выступая на торжественной церемонии награждения, первый заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Евгений Бурдинский подчеркнул, что в 2016 году в области не было ни одного призывника, который, пройдя обучения в местных структурах ДОСААФ, не сдал бы экзамены в ГИБДД.

Кроме того, по словам военного комиссара области Валерия Грицая, около половины молодых белгородцев, выслуживших установленный срок по призыву, остаются в строю, заключив контракт.

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