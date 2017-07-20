20.07.2017 (21:58)

Боевая машина стратегического ракетного комплекса "Ярс" форсировала Оку на учении во Владимирской области

Боевая машина сопровождения из состава подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" форсировала Оку на показном занятии, прошедшем во Владимирской области для участников оперативного сбора руководящего состава Вооружённых сил Российской Федерации.

100-тонная машина была переброшена на другой берег с помощью 360-тонного парома, предназначенного для перевозки тяжёлой боевой техники при форсировании водных преград. Ширина участка реки в точке переправы составляет около 500 метров. Также в ходе занятия были продемонстрированы возможности новейших образцов вооружения Инженерных войск, современные и перспективные образцы боевой техники.

Сбор руководящего состава Вооружённых сил Российской Федерации стартовал 18 июля в Военной академии Генерального штаба ВС РФ. Его основная цель – совершенствование подготовки штабов и войск с учётом, в том числе, и реального боевого опыта. В сборе принимают участие командный состав военных округов, видов и родов войск, центральных органов военного управления, командующие объединениями и командиры соединений российской армии.

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