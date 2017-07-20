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20.07.2017 (20:46)

Форсирование водной преграды отработала межвидовая группировка войск ЗВО на учении во Владимирской области

Межвидовая группировка войск Западного военного округа, включающая мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные и авиационные подразделения, отработала преодоление водной преграды в ходе тактико-специального учения во Владимирской области.

Военнослужащие инженерных подразделений осуществили наведение понтонного моста, протяжённость которого составила 500 метров, что позволило перебросить на противоположный берег реки Оки усиленный мотострелковый батальон. Часть сил и средств переправились на плаву, а также с помощью плавающих транспортеров и паромов. Преодоление реки прикрывали пары вертолётов Ми-8 и Ми-24, многоцелевые бомбардировщики Су-34 нанесли бомбоштурмовой удар по выдвигающимся подразделениям условного противника.

В учении, прошедшем в рамках оперативного сбора руководящего состава Вооружённых сил Российской Федерации, приняли участие около 1,5 тыс. военнослужащих и свыше 500 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ
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