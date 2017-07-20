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20.07.2017 (22:42)

ЦСКА встретился со своими болельщиками из Сербии

20 июля в музее спортивной славы ЦСКА состоялась встреча болельщиков ЦСКА из Сербии с заместителем начальника ЦСКА по работе с личным составом, двукратной олимпийской чемпионкой по биатлону подполковником Светланой Ишмуратовой.

В рамках встречи болельщики выступили с инициативой объединения граждан Республики Сербия, проживающих на территории Российской Федерации, неравнодушных к большому спорту в фан-клуб ЦСКА, поделились проектом «кричалки» и плаката поддержки команды ЦСКА на соревнованиях с участием спортсменов клуба.

Гостей ознакомили с историей становления легендарного армейского клуба. По завершению встречи заместитель начальника по работе с личным составом Светлана Ишмуратова вручила гостям на память вымпел Министерства обороны Российской Федерации и флаг футбольного клуба ЦСКА с автографами игроков.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
ЦСКА , Международная деятельность
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