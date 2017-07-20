20.07.2017 (23:24)

Команды Египта и России прибыли в Волгоград для участия в международном «Военное ралли»

Сборные команды Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Египет прибыли в Волгоград для участия в Международном конкурсе «Военное ралли», который впервые пройдет в рамках АрМИ-2017 на Юге России.

«Военное ралли» - это аналог таких известных на весь мир соревнований водителей, как «Париж-Дакар» или «Шелковый путь», только среди военных водителей, включающий индивидуальные и командные соревнования среди лучших экипажей военной автомобильной техники со всего мира.

Международный конкурс позволит, повысить престиж профессии военного водителя не только в России, но и во всех странах принимающих участие в АрМИ-2017.

За право представлять Вооруженные силы России боролись более 27 тыс. военных водителей. По итогам российского этапа определен состав сборной Вооруженных Сил России для участия в международном этапе в рамках АрМИ-2017. Сборную России представят военные водители: Южного военного округа, Северного Флота, Центрального военного округа.

Маршрут проведения этапов Ралли проложен по территории Республики Калмыкия, Астраханской и Волгоградской областей. Общая протяженность маршрута Ралли около 1700 километров. Старт Международного конкурса «Военное ралли» будет дан в Волгограде 30 июля 2017 года.

В состязаниях военных водителей примет участие только серийно выпускаемая военная автомобильная техника, принятая на вооружение - это легковые автомобили с колесной формулой 4х4, грузовые автомобили» с колесной формулой 4х4 и 6х6. Ралли позволит продемонстрировать боевые возможности нашей военной автомобильной техники и мастерство военных водителей.

Соревнования включают в себя «Индивидуальная гонка», которая предполагает совершение марша экипажами по маршруту г.Волгоград – г. Астрахань, общей протяженностью 470 км., из которых около 290 км - это специальный участок, затем «Гонка с преследованием» с совершением 310 километрового марша с 270 километровым спецучастком по маршруту г. Астрахань – г. Элиста, завершающий этап - «Командная гонка» пройдет по маршруту г.Элиста – г. Волгоград по трассе протяженностью 320 км., со специальным участком в 280 км.

Соревноваться военные водители будут только на специальных участках по пересеченной местности имеющей естественные препятствия - овраги с крутыми подъемами и спусками, песчаные дюны и др.

По отношению к участникам ралли будут действовать жесткие требования по соблюдению требований экологической безопасности.

Зафиксированные нарушения будут рассматриваться Главным судьей для принятия решения о наказании, вплоть до отстранения от участия в конкурсе.

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