20.07.2017 (23:15)

В Пензенской области Торжественная церемония закрытия очередной смены юнармейского оборонно-спортивного лагеря "Гвардеец"

19 июля прошла торжественная церемония закрытия второй смены юнармейского оборонно-спортивного лагеря "Гвардеец" в Пензенской области. В этот день участники смены из ряда регионов Приволжского федерального округа и Севастополя произнесли клятву юнармейца и вступили в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ".

Поздравить ребят с окончанием смены и вступлением в ряды "ЮНАРМИИ" приехали Начальник Главного штаба ВВПОД "ЮНАРМИЯ", олимпийский чемпион Дмитрий Труненков, Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, начальник главного управления по работе с личным составом РФ полковник Михаил Барышев и председатель ЦК ДОСААФ Александр Колмаков.

За две с половиной недели ребята приобрели настоящую закалку: прошли занятия по боевой, строевой, физической и огневой подготовке в условиях максимально приближенным к военным, совершили полевые выходы, участвовали в спортивных играх и культурно-экскурсионной программе.

Гостям участники смены продемонстрировали умения и навыки в ходе военизированной эстафеты «Юнармейский маршрут», которая включала: разборку автомата АК-74, преодоление условно зараженного участка местности в полной боевой экипировке, действия артиллерийского расчета по переводу зенитной установки ЗУ-23 из походного положения в боевое.

В этот же день на базе 210-го Гвардейского Ковельского Краснознаменного межвидового регионального учебного центра инженерных войск Минобороны России (г.Кстово, Нижегородская область, в/ч №64120) состоялось закрытие второй смены юнармейского оборонно-спортивного лагеря ПФО «Гвардеец – 1».

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