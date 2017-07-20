20.07.2017 (22:19)

Красноярск встретит пробег ДОСААФ «С востока на запад России» на острове Татышев

21 июля 2017 года в 16.00 в Красноярске на острове Татышев состоится торжественная встреча самого масштабного в стране комплексного международного комбинированного пробега ДОСААФ «С востока на запад России» общей протяженностью 12 тысяч километров. Это многодневное турне посвящено 90-летию со дня образования оборонного общества страны.

Уникальность этого мероприятия состоит в том, что в пробеге участвуют не только колонны автомобилей ДОСААФ России, но и многие другие общественные объединения: конный отряды войсковых казачьих обществ, спортсмены-велосипедисты, члены общественной организации «Русские мотоциклисты» и другие.

В торжественной церемонии встречи патриотического турне примут участие руководство Красноярского края, председатель краевого регионального отделения ДОСААФ России Михаил Кадилин, ветераны, казаки, студенты, курсанты, кадеты, школьники и юнармейцы.

Программой мероприятия предусмотрены: митинг в честь проведения пробега, высший пилотаж на самолете Як-52, десантирование парашютистов с летательного аппарата Ан-2, показательные и выставочные выступления авто- и мотоспортсменов, авиамоделистов, картингистов, казаков и юнармейцев, передача символов пробега: флага, штандарта, капсул с землей из регионов, по территории которых проехала колонна, и иконы Покрова Богородицы, яркая концертная программа.

Справочно.

Маршрут пробега общей протяженностью около 12000 км пролегает практически через всю Россию, а также города Белоруссии. В Севастополе финиш пройдет 18 августа в рамках международного байк-фестиваля, а в Белоруссии – 22 августа возле историко-культурного комплекса «Линия Сталина».

В рамках пробега дополнительно с 11 по 18 августа состоится специальное «Дорожное ралли» Санкт-Петербург - Москва - Севастополь, в котором примут участие спортсмены из Объединений по внедорожному автоспорту и туризму ДОСААФ России. С 17 по 18 августа пройдет морской переход Новороссийск – Севастополь.

Организаторами уникального мероприятия выступают ДОСААФ России и Белоруссии, движение «Юнармия» при поддержке Правительства России, Минобороны России, МВД России, Совета при Президенте РФ по делам казачества, глав регионов.

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