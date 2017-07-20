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20.07.2017 (20:58)

В Центральный музей бронетанкового вооружения и техники после реставрации вернулась уникальная БМП «Объект 19»

В филиал Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» — Центральный музей бронетанкового вооружения и техники — своим ходом заехала уникальная колёсно-гусеничная боевая машина пехоты (БМП) «Объект 19», которая в течение полугода находилась в реставрационной мастерской. БМП стала частью экспозиции площадки №2 музейного комплекса.

Проект необычной колесно-гусеничной БМП на оригинальном шасси был выполнен в конструкторском бюро Алтайского тракторного завода в 1964 году. Машина, получившая обозначение «объект 19», имела сварной корпус из катаных бронелистов несколько напоминающий БРДМ-2.

«Объект 19» имел компоновку с размещением механика-водителя спереди слева, справа от него находилось место командира, оба имели люки в крыше и закрытые бронекрышками окна спереди, как на бронетранспортере. В БМП «Объект 19» находилось моторно-трансмиссионное отделение, в котором устанавливался двигатель водяного охлаждения, развивавший мощность в 300 л.с. «Объект 19» мог двигаться на плаву с помощью 2-х водометных движителей (водометов) реактивного типа, такой же принцип был использован на БМП-1. Данная машина так и осталась опытным образцом, так как в ходе конкурсных сравнительных испытаний предпочтение было отдано «Объекту 765» (БМП-1).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
ВВТ
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