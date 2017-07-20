20.07.2017 (20:17)

Руководство совместного российско-китайского учения «Морское взаимодействие-2017» прибыло в Балтийск

Представители командований Военно-Морского Флота (ВМФ) России и военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) прибыли Балтийск для руководства совместным учением «Морское взаимодействие–2017», которое пройдет в акватории Балтийского моря с 22 по 28 июля.

Для общего руководства силами в море в период учения будут созданы объединенное российско-китайское командование и объединенный штаб, куда войдут представители ВМФ России и ВМС НОАК. Руководство с российской стороны представляет заместитель главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Александр Федотенков, с китайской — заместитель командующего ВМС НОАК вице-адмирал Тянь Чжун. Официальным языком учений утвержден русский.

Руководители российской и китайской стороны обсудят ряд организационных вопросов, а также осмотрят причалы, места стоянок кораблей и учебно-тренировочный комплекс «Каспий».

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