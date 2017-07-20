20.07.2017 (21:44)

Механики-водители МТ-ЛБ и БТР-82А Южного военного округа отрабатывают вождение на плаву

Военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Дагестане, приступили к выполнению одного из самых сложных элементов боевой подготовки механиков-водителей — вождению на плаву. Занятия будут проходить на многоцелевых тягачах и легкобронированных МТ-ЛБ, а также на бронетранспортерах БТР-82А.

Военнослужащие должны будут обойти на технике на плаву специальные буйки, обозначающие препятствия, отработать развороты и другие маневры.

Перед тем, как приступить к тренировкам на вододроме механики-водители изучили требования безопасности, сдали нормативы по плаванию, прошли курс легководолазной подготовки и отработали аварийное покидание машин на специальных тренажерах.

Отметим, что водные преграды являются одним из самых сложных препятствий для боевых машин. Погружение сопряжено с преодолением серьезного психологического барьера, так как боевые машины дают большую осадку. Законы физики, действующие при вождении на суше принимают иной характер, что усложняет выполнение каких-либо элементов и передвижений на водной поверхности. От всех членов экипажа требуется немало внимания и усердия при управлении многотонной боевой машиной в воде.

Способность преодолевать водные преграды повышает мобильность общевойсковых подразделений и позволяет совершать марши своим ходом на дальние расстояния без привлечения дополнительных подразделений обеспечения, а кроме того, наносить внезапные удары по силам противника.

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