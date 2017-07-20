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20.07.2017 (18:32)

На Балтийском флоте провели учение по противодействию терроризму

В мотострелковом полку армейского корпуса Балтийского флота (БФ), дислоцированном в Калининграде, проведено учение по противодействию терроризму.

При получении сигнала под руководством командира части военнослужащие отработали практические вопросы и действия подразделения при угрозе совершения условного террористического акта.

Кроме того, личный состав на практике выполнил задачи по проведению специальной операции по блокированию и уничтожению условного незаконного формирования (НВФ) при попытке захвата военной и специальной техники в парке боевых машин воинской части.

Также к учению привлекались подразделения военной полиции Калининградского гарнизона.

Всего на мероприятие привлекалось около 100 военнослужащих, было задействовано до 10 единиц военной техники — боевые машины пехоты БПМ-2 и бронетранспортеры БТР-82А.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Учения , Антитеррор
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