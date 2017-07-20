20.07.2017 (17:58)

В Волгограде более 600 военнослужащих ЮВО по контракту прошли «курсы выживания»

В первой половине текущего года в Волгограде на базе 27-го отдельного учебного железнодорожного батальона проходили сборы по интенсивной общевойсковой подготовке с элементами «курса выживания», участие в которых приняли более 600 военнослужащих по контракту.

Более 250 часов 6-недельного курса составляют практические занятия. Все курсанты прошли в полном объеме контрольно-комплексные занятия, а в ходе полевого выхода совершили 30-километровый марш-бросок.

Основное внимание опытные преподаватели уделяют тактической, огневой, военно-медицинской подготовке, радиационной, химической и биологической (РХБ) защите, инженерной и физической подготовке.

В рамках «курса выживания» обучаемые освоили основные воинские дисциплины, прошли «обкатку» танками, преодолели огненно-штурмовую полосу, научились готовить пищу в полевых условиях, организовывать охрану и оборону полевого лагеря. Все военнослужащие сдали экзамен по оказанию первой медицинской помощи в полевых условиях с использованием штатных медицинских средств и подручных приспособлений.

По оценке командования данные курсы позволяют максимально объективно проверить уровень профессиональной подготовки военнослужащих по контракту, степень их мотивации и адаптации к непростым условиям службы.

В 2017 году учебным центром, дислоцированным в Волгоградской области, планируется подготовить около 2,5 тыс. военнослужащих разных видов и родов войск.

В настоящее время обучение на курсах интенсивной общевойсковой подготовки проходят около 200 военнослужащих по контракту.

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