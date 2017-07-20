20.07.2017 (17:50)
В Белоруссии пройдет конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин Содружества»
С 28 июля по 5 августа в Республике Белорусь в рамках Армейских международных игр пройдет конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин Содружества».
В соревнованиях примут участие команды вооруженных сил России, Белоруссии, Армении и Казахстана. Узбекистан на играх будет представлен в качестве наблюдателя.
В программу конкурса включены состязание на знание военной истории «Эрудит», огневая подготовка «Снайпер», военно-спортивные соревнования «Атлет», военно-профессиональный этап «Профессионал». Завершится конкурс проведением этапа «Кавалер» («Сударыня»).
В дни соревнований для участников будут организованы экскурсии по памятным и историческим местам Белоруссии: Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, историко-культурный комплекс «Линия Сталина», Национальный исторический музей, государственный мемориальный комплекс «Хатынь», Национальная библиотека.
Церемония награждения победителей конкурса пройдет в Драматическом театре Белорусской Армии.