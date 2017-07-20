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20.07.2017 (17:41)

Заместитель Министра обороны генерал-лейтенант Александр Фомин встретился в Москве с заместителем Генерального секретаря ООН по вопросам полевой поддержки Атулом Кхаре

20 июля в Москве состоялась встреча заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенанта Александра Фомина с заместителем Генерального секретаря ООН по вопросам полевой поддержки Атулом Кхаре.

Состоялся обмен мнениями по различным аспектам миротворческой деятельности, включая расширение взаимодействия Минобороны России с соответствующими структурами ООН.

Заместитель главы российского военного ведомства также проинформировал Атула Кхаре о гуманитарной деятельности Минобороны России в Сирии, создании условий для политического урегулирования кризиса в этой стране.

Встреча прошла в конструктивном ключе.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Международная деятельность
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