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20.07.2017 (17:35)

С разведчиками российской военной базы в Таджикистане начались занятия по горной подготовке

С разведчиками российской военной базы в Таджикистане началось занятия по горной подготовке, в ходе которого военнослужащие отрабатывают тактику борьбы с незаконными вооруженными формированиями. Занятия пройдет на полигоне Ляур в 40 километрах от Душанбе в предгорьях хребта Каршытау.

С личным составом разведывательных подразделений будет проведен комплекс тактико-строевых занятий, на которых военнослужащие изучат характеристики горных районов, возможные опасности в горах, технику применения альпинистского снаряжения — страховочных обвязок, скальных и ледовых крючьев.

Разведчики также будут совершенствовать навыки выживания и поддержания боеспособности в условиях низких температур и кислородного голодания, преодоления горных рек и ущелий, транспортировки вооружения и других грузов, оказания помощи пострадавшим.

Одна из главных целей занятий — изучение способов ведения боевых действий в горах.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Разведывательные подразделения
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