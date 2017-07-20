20.07.2017 (17:28)

В День ВМФ в Севастопольской бухте будут продемонстрированы элементы боевой подготовки сил Черноморского флота

30 июля в День ВМФ в акватории Севастопольской бухты пройдет военно-спортивный праздник, в ходе которого моряки продемонстрируют элементы боевой подготовки сил Черноморского флота.

Праздник пройдет после парада кораблей и начнется с театрализованного представления, отражающего основные этапы истории Черноморского флота. В бухту зайдет парусный фрегат «Херсонес», а артисты драмтеатра флота им. Б. Лавренева выступят в ролях Александра Суворова, Федора Ушакова, Екатерины II и Григория Потемкина.

Откроет военно-спортивный праздник прохождение ракетного корабля на воздушной подушке «Самум» в сопровождении противодиверсионных катеров и вертолетов Ми-8. Затем экипажи кораблей и подразделений морской авиации и морской пехоты продемонстрируют эпизоды боевой подготовки: «Разведывательный поиск и уничтожение минных заграждений противника тральными силами флота», «Развертывание подводной лодки в район боевых действий», «Авиационная доразведка противодесантной обороны противника с истребительным прикрытием», «Поиск и уничтожение подводных лодок противника противолодочной авиацией», «Уничтожение обнаруженных подводных лодок противника противолодочными силами флота», «Завоевание господства в районе высадки, артиллерийский бой с надводными кораблями противника», «Авиационная огневая подготовка высадки десанта», «Пролет воздушного пункта управления командира сил высадки», «Огневое подавление противодесантной обороны противника», «Бой за высадку морского десанта», «Авиационное огневое сопровождение действий войск десанта на берегу», «Захват плацдарма высадки с демонстрацией приемов рукопашного боя», «Освобождение захваченного террористами судна», «Спасение экипажа судна, потерпевшего бедствие».

Кроме того, в рамках военно-спортивного праздника вниманию гостей впервые будет представлен выход на плав с больших десантных кораблей Черноморского флота новейших бронетранспортёров БТР-82А.

Эти боевые машины стали основными для подразделений отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота, заменив бронетранспортёры предыдущего поколения БТР-80.

В рамках подготовки к празднику с механиками-водителями новых боевых машин в течение месяца будут проводиться практические тренировки по выходу на плав, как с натурного берегового макета, имитирующего твиндек десантного корабля, так и с больших десантных кораблей, которые задействованы в праздновании Дня ВМФ.

В акватории бухты, прилегающей к танкодрому части, в ходе тактико-специальных учений отрабатывается не только погрузка-выгрузка боевых машин и их десантирование на воду, но также перестроение на плаву и ведение огня из крупнокалиберного пулемёта в движении.

Уже завтра морские пехотинцы проведут совместную тренировку с экипажем большого десантного корабля «Азов» в акватории Севастопольской бухты.

Всего к тренировкам привлекается до 30 единиц боевой и специальной техники, буксирные и спасательные суда, а также около 150 военнослужащих.

Завершат праздник «фонтаны на воде», «вальс буксиров» и групповой прыжок парашютистов с самолетов морской авиации ЧФ

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