20.07.2017 (17:01)

«Красная звезда» публикует репортаж с оперативного сбора руководящего состава ВС РФ на полигонах в Нижегородской и Владимирской областях

Газета «Красная звезда» в пятницу публикует материал об оперативном сборе руководящего состава Вооруженных Сил Российской Федерации под руководством Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, мероприятия которого прошли на полигонах в Нижегородской и Владимирской областях.

В очередном выпуске помещен репортаж с мест проведения сбора. В рамках него глава военного ведомства, в частности, проинспектировал подготовку и ход занятий с командным составом военных округов, видов и родов войск, центральных органов военного управления в окрестностях Мурома.

Газета также сообщит о первой сводной тренировке кораблей ВМФ, задействованных в предстоящем Главном военно-морском параде, и о запуске на официальном сайте Минобороны России масштабного мультимедийного онлайн-проекта, посвященного этому событию. Начальник морской авиации ВМФ генерал-майор Игорь Кожин раскрыл подробности программы авиационной части парада.

«Красная звезда» продолжает проект «Электронная приемная», реализуемый совместно с Управлением Министерства обороны РФ по работе с обращениями граждан (Общественной приемной Министра обороны РФ). В новом номере на вопросы читателей отвечает начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров.

120-летию со дня рождения Маршала Советского Союза Василия Соколовского, начальника Генерального штаба в 1952-1960 годах, посвящается статья председателя комитета ветеранов Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковника в отставке Виктора Барынькина.

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