20.07.2017 (16:31)

Министр обороны поручил существенно усовершенствовать парк инженерных войск

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу внёс ряд конкретных и значимых предложений по совершенствованию боевой инженерной техники, сообщил в беседе с журналистами начальник инженерных войск Вооружённых Сил России генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

«Будем работать дальше, чтобы улучшить её качественные характеристики. Хотя на сегодняшний день наш инженерный парк –– лучший в мире. Пока наши результаты и возможности никто не превзошёл. Нам есть чем гордиться», –– сказал Юрий Ставицкий по итогам показного занятия, которое прошло недалеко от Мурома в рамках оперативного сбора руководящего состава Вооруженных Сил.

При этом он отметил, что уже сегодня инженерные войска получают «ещё более новую и уникальную технику».

«Мы не останавливаемся и совершенствуемся», –– подчеркнул Юрий Ставицкий.

Такую новейшую технику, пояснил он, можно было наблюдать в ходе сегодняшнего занятия, когда через Оку, ширина которой в этом месте составляет более 500 метров, была переправлена боевая машина сопровождения из состава стратегического ракетного комплекса «Ярс». Это было сделано с помощью 360-тонного парома, предназначенного для переброски тяжёлой боевой техники при форсировании водных преград.

Юрий Ставицкий уточнил, что в ходе показного занятия отрабатывался также эпизод форсирования широкой водной преграды силами тактической группы.

«Значительная ширина реки, –– рассказал Юрий Ставицкий, –– потребовала привлечения значительных понтонных и переправочно-десантных сил. Результат –– оценка «отлично» с плюсом. Норматив перекрыт более чем в два раза. Задача по переправе войск на берег выполнена полностью».

По словам Юрия Ставицкого, Министр обороны «высоко оценил действия понтонёров, поблагодарил их».

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