20.07.2017 (15:38)

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в ходе показных занятий на реке Оке оценил возможности уникального парома для переброски тяжёлой техники через водные преграды

Новейшие образцы вооружения инженерных войск были задействованы в ходе показных занятий, которые прошли сегодня во Владимирской области в рамках оперативного сбора руководящего состава Вооружённых Сил России, который проводит Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

В частности, были продемонстрированы возможности 360-тонного парома, предназначенного для переброски тяжёлой боевой техники при форсировании водных преград.

С помощью парома через Оку вблизи города Мурома была переправлена боевая машина сопровождения (БМС) из состава подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс».

Ширина Оки в этом месте составляет более 500 метров. Вес БМС ПГРК «Ярс», которыми оснащаются Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), составляет около 100 тонн.

Перед началом занятия участники сбора ознакомились с выставкой, где были представлены современные и перспективные образцы вооружения инженерных войск.

В середине октября прошлого года Минобороны России информировало, что в ходе тактических действий с одним из соединений РВСН подтверждена возможность переправки многотонных пусковых установок через широкие водные преграды. Тогда в ходе тактических действий, по замыслу которых все мосты через водные преграды оказались разрушенными действиями условного противника, автономная пусковая установка ПГРК «Ярс» массой около 100 тонн с помощью самоходных понтонов была переправлена через один из глубоководных притоков Волги.

В Советском Союзе аналогичное исследовательское тактико-специальное учение проводилось с ракетным комплексом средней дальности «Пионер». В 1983 году ракетный полк в полном боевом составе преодолел реку Припять (Белоруссия) с помощью самоходных понтонов.

Сбор руководящего состава российской армии начался 18 июля в Военной академии Генштаба Вооружённых Сил РФ. Его основная цель –– совершенствование подготовки штабов и войск с учётом, в том числе, и реального боевого опыта. В сборе принимают участие командный состав военных округов, видов и родов войск, центральных органов военного управления, командующие объединениями и командиры соединений Российской Армии.

Накануне участники сбора работали на полигоне Мулино в Нижегородской области. Там Министр обороны проверил решение вопросов, связанных с подготовкой войск в районе их сосредоточения. Отрабатывались действия органов военного управления по организации взаимодействия частей и подразделений различных видов и родов войск, межведомственного взаимодействия для последующего боевого применения.

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