20.07.2017 (15:16)

Артиллеристы ЦВО победили во Всеармейских состязаниях имени маршала В.М. Михалкина

Команда Центрального военного округа (ЦВО) победила в финале Всеармейских состязаний командиров артиллерийских батарей имени маршала артиллерии В.М. Михалкина, которые завершились на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

В состав команды входили майор Рустам Газимов (региональный учебный центр, Саратовская обл.), капитаны Юрий Фатькин (201-я российская военная база, Таджикистан) и Алексей Сомов (артиллерийское соединение, Кемеровская обл.) и старший лейтенант Константин Жердев (артиллерийское соединение, Оренбургская обл.).

На заключительном этапе соревнований военнослужащие выполнили огневые задачи из 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» по поражению целей на дальностях от 5 до 7 км. Стрельба велась как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций. Особое внимание уделялось организации огневого поражения в темное время суток. Кроме того, командиры батарей состязались в отработке специальных нормативов, подготовке к стрельбе и управлению огнем, вождении военной техники.

Переходящий кубок победителям вручил бывший начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Владимир Зарицкий. Также офицеры были награждены ноутбуками, наручными часами и грамотами.

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