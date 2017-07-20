20.07.2017 (15:01)

Конкурс абитуриентов в Казанском высшем танковом училище достиг рекордных показателей

В Казанском высшем танковом командном Краснознаменном училище (КВТККУ) отметили рекордный конкурс абитуриентов, желающих получить высшее образование и стать офицерами танковых подразделений.

В этом году в училище были приняты более 700 личных дел абитуриентов, конкурс составил семь человек на одно место. Опрос показал, что их выбор связан с желанием получить организаторские и лидерские качества, быть стойким и иметь выправку. На выбор училища также повлияло проведение «Танкового биатлона».

Все кандидаты, которые прибыли в училище, имели результаты единых государственных экзаменов по математике, русскому языку и обществознанию. Во время внутреннего отбора они прошли углубленное медицинское обследование, сдали зачеты по физической подготовке и до конца текущей недели напишут тесты на профессионально-психологическую пригодность.

Справочно:

Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище является одним из старейших вузов России и единственным учебным заведением в стране, где готовят офицеров для танковых подразделений Вооруженных сил РФ. Оно ведет свою историю с 1 сентября 1866 г. В этом году вуз вернул себе историческое наименование – Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище – и получил самостоятельность (с 2012 по 2017 год вуз являлся филиалом ВУНЦ ВВС «ВВА»).

Более 50 выпускников училища удостоены звания Героя Советского Союза и Российской Федерации, свыше 250 выпускников получили высшие офицерские звания. 40 лет назад военный вуз с золотой медалью окончил действующий начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

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