20.07.2017 (14:48)

Медики ЗВО в ходе учения отработали оказание помощи населению в условиях техногенных и природных катастроф

В зоне дислокации войск Западного военного округа (ЗВО) завершено тактико-специальное учение по оказанию медицинской помощи местному населению в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

На протяжении недели военные медики отработали развёртывание 32 полевых госпиталей, организовали массовый приём условно пострадавших, их лечение и проведение операций с диагнозами, характерными для медицины катастроф: ожоги, травмы, отравления, инфекционные заболевания и т.д.

Для эвакуации «раненых» были задействованы вертолёты Ми-8 и самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации, оснащённые реанимационными модулями. Также транспортировка «больных» проводилась судами Балтийского флота и санитарным поездом. Штабы медицинских подразделений организовывали взаимодействие с местными органами власти. Всего первую медицинскую помощь получили около 10 тыс. условно пострадавших пациентов.

К учению привлекались медицинские подразделения соединений и воинских частей, военные госпитали и медицинский отряд специального назначения. Всего в мероприятии принимали участие около 1,5 тыс. военнослужащих, было задействовано до 400 ед. военной и специальной техники.

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