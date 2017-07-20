20.07.2017 (14:41)

Российские военнослужащие в Приднестровье готовят боевые машины к преодолению водных преград

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) началась подготовка боевых машин БТР-60, БТР-70 и БРДМ-2 к преодолению водных преград.

К мероприятию привлечено около 50 военнослужащих, в том числе экипажи боевых машин и специалисты ремонтного подразделения ОГРВ ПРРМ. Они произвели замазку люков, контрольных отверстий и щелей, обслужили волноотражательные щитки, заслонки водометов, клапаны водоотливной системы, а также подготовили средства самовытаскивания, буксировки и плава.

Занятия по преодолению водных преград пройдут в конце текущего месяца на реке Днестр.

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