20.07.2017 (14:19)

Пилоты штурмовиков Су-25СМ3 Южного военного округа отрабатывают на полигонах Кубани уничтожение средств ПВО условного противника

Экипажи штурмовиков Су-25СМ3 авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Краснодарском крае, приступили к выполнению задач по уничтожению объектов ПВО условного противника.

К выполнению полетных заданий привлечено более 100 пилотов и техников, а также специалистов наземных обеспечивающих служб, задействовано около 20 самолетов.

В ходе полетов летчики совершенствуют навыки пилотирования авиационной техники в горной местности и сложных метеорологических условиях на разных высотах.

В составе боевого звена экипажи Су-25СМ3 должны преодолеть систему ПВО условного противника, поразить наземные цели с применением авиационных ракет, пушек, нанести бомбовые удары.

Летчикам также предстоит отработать пуски управляемых ракет и сброс корректируемых авиабомб по позициям условного противника на одном из авиационных полигонов Кубани.

Планируется, что в текущем году экипажи штурмовиков Су-25СМ3 совершат свыше 1,5 тыс. вылетов с практическим применением штатного вооружения, в ходе которых будут решаться задачи по уничтожению авиационного парка боевых машин, объектов ПВО и баз условного противника.

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