20.07.2017 (13:41)

В Северной Осетии военнослужащие разведбата мотострелковой бригады ЮВО учились преодолевать «Тропу разведчика»

На полигоне Тарское (Северная Осетия) завершилась специальная подготовка военнослужащих разведывательного батальона отдельной мотострелковой бригады 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО).

С молодыми разведчиками в рамках специального курса проведен комплекс занятий, включающий тактическую, инженерную и горную подготовку, а также вождение колесной техники и минно-взрывное дело.

В ходе занятий разведчики отрабатывали нормативы по преодолению километровой полосы препятствий – «Тропы разведчика». Эта полоса разработана военными профессионалами и включает в себя более 30 элементов, таких как каменные стены, подземные ходы, подвесные мосты, заграждения из колючей проволоки, железнодорожный перегон и фрагменты городских сооружений. Умение разведчиков преодолевать эти элементы поможет им выполнять боевые задачи в самых сложных условиях.

Помимо физической выносливости для преодоления полосы препятствий военнослужащий должен уметь метко стрелять и обращаться с любым видом оружия. Метание ножей и саперных лопаток также входит в программу обучения на полосе препятствий.

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