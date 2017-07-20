20.07.2017 (14:40)
Министр обороны в рамках оперативного сбора руководящего состава Вооруженных Сил прибыл во Владимирскую область
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в рамках оперативного сбора руководящего состава Вооружённых Сил прибыл во Владимирскую область.
На полигоне в районе города Мурома глава военного ведомства проинспектирует подготовку и ход занятий с командным составом военных округов, видов и родов войск, центральных органов военного управления.
Особое внимание будет уделено отработке вопросов подготовки и взаимодействия мотострелковых частей, подразделений артиллерии, ПВО, инженерно-сапёрных, радиационной, химической и бактериологической защиты, радиоэлектронной борьбы, а также оперативно-тактической и армейской авиации при форсировании водной преграды с ходу.
Также для участников сбора будут проведены показные занятия по форсированию межвидовой группировкой войск водной преграды шириной более 500 метров на Оке как по наведённому понтонному мосту, так и своим ходом на плаву при помощи штатных средств.
Будут отработаны захват и удержание плацдарма тактическим воздушным десантом при взаимодействии с другими подразделениями до подхода главных сил и наведение переправы.
В ходе занятий для участников сбора состоится демонстрация современных и перспективные образцов вооружения инженерных войск.
Сбор руководящего состава российской армии начался 18 июля в Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ. Его основная цель –– совершенствование подготовки штабов и войск с учётом, в том числе, и реального боевого опыта.