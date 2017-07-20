20.07.2017 (12:23)

На полигоне Кадамовский в Ростовской области начались репетиции динамического показа боевой техники в рамках МВТФ «Армия-2017»

В период с 22 по 27 августа на полигоне Кадамовский в Ростовской области состоится самое масштабное и зрелищное мероприятие с участием военнослужащих Южного военного округа –– динамический показ боевых возможностей вооружения и военной техники в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2017».

Боевые задачи при ведении маневренной обороны отработают танковые и артиллерийские подразделения.

Мотострелки на боевых машинах пехоты и бронетранспортерах будут прорывать оборону условного противника, применяя приемы тактического обхода и охвата его позиций.

Боевые навыки продемонстрируют подразделения разведки и войск специального назначения.

Зрители увидят как современные бронеавтомобили преодолевают сложные препятствия, а личный состав разведывательного дозора уничтожает засаду противника.

В воздушном бою сойдутся боевые «Аллигаторы», «Ночные охотники», бомбардировщики, истребители и штурмовики.

Всего в динамическом показе будет задействовано более 300 современных образцов вооружения и военной техники.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице