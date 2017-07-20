20.07.2017 (23:05)

Команда ВДВ России убыла в Китай для участия в международном конкурсе «Десантный взвод»

Сегодня команда российских десантников убыла в Китайскую Народную Республику (КНР) для участия в международном этапе конкурса «Десантный взвод», проводимого в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2017).

Российскую Федерацию на международном этапе конкурса в Китае будет представлять взвод Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. Это подразделение стало победителем всеармейского этапа состязаний конкурса «Десантный взвод» в ВДВ в 2017 году в России.

Главными отличительными особенностями международного конкурса «Десантный взвод-2017» станут блоки состязаний, включающие в себя новые этапы, такие как «Противодействие взводов» и «Преодоление водной преграды на лодках», а также исключение из конкурса «Гонки преследования со стрельбой на плаву».

Во время подготовки к конкурсу на территории китайского военного полигона российские десантники ознакомятся с местностью и правилами проведения соревнований, осмотрят летательные аппараты, площадку приземления, проведут боевую укладку парашютных систем, осуществят пристрелку оружия и опробуют ряд препятствий на маршрутах.

«Десантный взвод-2017» пройдет с 29 июля по 12 августа на комплексном тренировочном полигоне Хаодянь (КНД).

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