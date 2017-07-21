21.07.2017 (06:05)

Российские десантники прибыли в Китай для участия в международном конкурсе «Десантный взвод-2017»

Сегодня в Китайскую Народную Республику (КНР) прибыла делегация военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ) России во главе с заместителем командующего ВДВ России генерал-лейтенантом Андреем Холзаковым. В состав делегации входит команда, которая примет участие в международном конкурсе «Десантный взвод», проводимом в рамках Армейских международных игр-2017 (АрМИ-2017).

После торжественной встречи на аэродроме Тянхэ российские десантники убыли в один из районов уезда города Гуаншуй (провинция Хубэй )для размещения в жилом фонде, представленном Народно-освободительной армией Китая.

Переброска команды ВДВ из России (аэродром Крымск) в Китай (аэродром Тянхэ) осуществлялась самолетом ИЛ-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России.

Задействованные в конкурсе боевые машины десанта БМД-2 и транспортные машины обеспечения были передислоцированы воинским эшелоном по железной дороге в город Гуаншуй, а затем доставлены в парк комплексного тренировочного полигона ВДВ КНР Хаодянь.

После размещения в течение последующих семи дней российские десантники будут знакомиться с полигоном и различными препятствиями, которых более 20.

Главной отличительной особенностью международного конкурса «Десантный взвод» – одновременная работа команды, состоящей из более 20 военнослужащих.

В конкурсе, который пройдет с 29 июля по 12 августа, будут состязаться команды из России, Казахстана, Китая, Венесуэлы, Марокко, Ирана, Узбекистана, Саудовской Аравии и ЮАР.

Результат испытаний каждого взвода будет складываться из результатов индивидуальной гонки, спринта, гонки преследования, эстафеты (на боевых машинах), десантирования, сбора на площадке приземления, марш-броска, преодолением полосы препятствий (в составе подразделения), биатлона со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов, боевой стрельбы в составе взвода, бега по пересеченной местности с преодолением водной преграды на лодках.

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