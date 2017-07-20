20.07.2017 (10:19)
На острове Сахалин мотострелковые подразделения ВВО в ходе учения уничтожили тактический воздушный десант условного противника
На острове Сахалин в рамках внезапной проверки боевой готовности состоялось тактическое учение с подразделениями мотострелкового соединения Восточного военного округа.
Военнослужащие были подняты по тревоге и совершили марш в заданный район, где выполнили нормативы по занятию обороны и организации охраны важных объектов Минобороны России.
Помимо этого, военнослужащие вступили в учебный бой и уничтожили тактический воздушный десант условного противника.
В учении были задействованы танки Т-72Б3 и самоходные пушки «Гиацинт», минометы.
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