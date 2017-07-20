20.07.2017 (07:53)

Корабли крупного водоизмещения ВМФ России проводят на Кронштадтском рейде тренировки перед Главным Военно-морским парадом

В тренировке, которая проходит в акватории Кронштадтского рейда, задействованы боевые корабли ВМФ основных классов крупного водоизмещения –– ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большой десантный корабль «Иван Грен» и большой десантный корабль «Александр Шабалин».

Помимо этого, взаимодействие в парадном строю отрабатывают дизель-электрические подводные лодки, фрегаты, корветы и противолодочные корабли. Всего привлечено более 15 боевых кораблей.

Особое внимание в настоящее время уделяется совместному маневрированию и движению в кильватерном строю на заданной скорости хода. Расчеты кораблей «ГКП – БИП – Штурман» (Главный командный пункт корабля – Боевой информационный пост – Штурман) отрабатывают элементы удержания кораблей на заданном курсе в фарватере Кронштадтского рейда, с использованием данных около 30 радионавигационных объектов на берегу и бортовых радиолокационных навигационных станций (РНС).

Командование ВМФ России и Балтийского флота в ходе тренировок проверяет организацию связи между кораблями кильватерного строя, а также с береговыми пунктами управления Ленинградской военно-морской базы в Кронштадте.

Накануне на кораблях были проведены тактические летучки с вахтенными офицерами и штурманскими специалистами, а также занятия по знанию навигационных особенностей акватории Кронштадтского морского рейда.

Несколько предварительных тренировок по маневрированию прошли ранее в Восточной части Финского залива на открытой воде.

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