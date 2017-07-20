20.07.2017 (04:40)

Корвет «Совершенный» вошел в состав Тихоокеанского флота

После подписания акта о приеме корвета от промышленности и торжественной церемонии поднятия флага, корабль приказом Главнокомандующего ВМФ зачислен в состав ВМФ России и включен в боевой состав Тихоокеанского флота.

В митинге, посвященном подъему флага на корабле, приняли участие представители командования Тихоокеанского флота, завода, администрации края и ветераны Военно-Морского Флота.

Этому событию предшествовало успешное выполнение программы заводских ходовых и государственных испытаний, в процессе которых по прямому назначению проверялись все системы и вооружение корабля.

Справочно:

Корвет «Совершенный» - четвёртый серийный корвет проекта 20380. Проект корвета разработан в ОАО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз". Корабль проекта 20380 предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. При строительстве кораблей используется технология "стелс". В проект внедрен 21 патент и выдано 14 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. Были использованы новейшие решения по уменьшению физических полей корабля. В частности, удалось значительно снизить радиолокационную заметность корабля за счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения, а также за счёт архитектурной компоновки корпуса и надстройки.

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