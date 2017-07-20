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20.07.2017 (06:25)

На полигоне Восточного военного округа Цугол около 8 тысяч военнослужащих примут участие в масштабном учении

На крупном учебно-тренировочном комплексе Восточного военного округа Цугол стартует учение с подразделениями общевойсковых объединений округа, дислоцированных в Забайкальском крае и Республике Бурятия.

В ходе проведения учения общевойсковые командиры отработают вопросы организации маршей боевой техники, оборудования опорных пунктов, организации системы связи, инженерных заграждений, тактических действий подразделений в обороне и наступлении.

Для практического розыгрыша тактических эпизодов учения будет привлечено до 8 тысяч военнослужащих, до 50 самолетов и вертолетов, и свыше 3 тысяч единиц военной техники, в частности, танки Т-72Б3, БМП-2, ствольная и реактивная артиллерия, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Учения , Восточный военный округ , Боевая подготовка
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