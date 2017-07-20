20.07.2017 (05:15)

Экологический взвод ВВО на острове Врангеля будет очищать бухту Сомнительная

В начале августа текущего года спланирована рекогносцировочная поездка в бухту Сомнительная (остров Врангеля). В ходе мероприятия представители экологического подразделения Восточного военного округа проведут оценку объема работ по очистке прибрежной территории от металлического мусора. Начало работ в районе бухты Сомнительная планируется на 2018 год.

На сегодняшний день экологическое подразделение Восточного военного округа ведет работы по уборке металлического мусора в районе населенного пункта Ушаковское (остров Врангеля).

Военнослужащими собрано, спрессовано и доставлено в точку погрузки более 3600 старых бочек (106 тонн металла). Военнослужащие экологического взвода ВВО до середины октября соберут, и отправят на материк с острова Врангеля около 600 тонн металлолома. Транспортировка спрессованного металлолома на «большую землю» будет выполнена судами сторонних организаций.

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