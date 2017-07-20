20.07.2017 (07:00)

Минобороны России запустило масштабный мультимедийный онлайн-проект, посвященный Главному Военно-морскому параду

Проект открывает вводная историческая рубрика, в которой размещены экспонаты из фонда Центрального военно-морского музея, их описание, а также документы из архива Военно-исторической библиотеки Генштаба ВС РФ.

Вниманию широкой аудитории представлены схемы построения смотров первых русских кораблей, таблица сигналов флагами в сочетании с действиями парусами, первые награды моряков, флотские учебные пособия и наставления, прославленные воинские морские символы, в том числе личный штандарт Петра I.

Особый интерес представляют страницы первого военно-морского устава, составленного и изданного Петром I в 1720 году. Подлинные страницы документа на языке петровского времени подкреплены толкованием на современном русском языке.

Планируется, что в ближайшее время мультимедийное приложение «Главный Военно-морской парад» будет пополняться новой мультимедийной и познавательной информацией.

Для пользователей будут доступны детальные обзоры кораблей и самолетов, участников Главного Военно-морского парада, а также мультимедийная информация о всех сторонах флотской жизни с петровских времен до наших дней.

Обширная часть проекта посвящена биографиям знаменитых русских мореплавателей и флотоводцев, первым российским парусным кораблям, эволюции формы одежды русских моряков, описанию морских сражений, значимых для судьбы страны.

Главное меню исторической части представлено в виде виртуальной кают-кампании, которая позволяет перемещаться между большим количеством тематических рубрик.

Одна из них расскажет об истоках традиции военно-морских парадов, о первых флотских праздниках с участием боевых кораблей и о событиях, к которым они были приурочены.

Юных посетителей проекта заинтересует интерактивный энциклопедический онлайн-словарь морских терминов, стилизованный под старую печатную машинку.

Также особый интерес интернет-пользователей вызовет интернет-приложение с информацией о порядке прохождения боевых кораблей ВМФ парадным строем в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Интерактивная инфографика расскажет об их основных тактико-технических характеристиках и системах вооружения, которые для удобства подсвечиваются на виртуальных моделях каждого из кораблей.

Авиационная часть парада также представлена на ресурсе и покажет пользователям состав авиации ВМФ, участвующей в параде, ее основные тактико-технические характеристики и вооружение в виде инфографики.

Историческая часть онлайн-проекта по случаю Главного Военно-морского парада доступна для интернет-пользователей с сегодняшнего дня. Расширенная версия будет запущена для посетителей в преддверии проведения Главного Военно-морского парада.

Справочно:

Главный военно-морской парад с морской и авиационной частью, а также праздничным салютом пройдет 30 июля в акватории Невы и на Кронштадтском рейде. В мероприятии примут участие порядка 40 боевых кораблей и подводных лодок и 40 единиц авиации Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

Мероприятие в Санкт-Петербурге будет транслироваться на шести больших телевизионных экранах, которые установят на Сенатской, Биржевой, Дворцовой площадях и на южной оградительной стенке Кронштадтского порта.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице