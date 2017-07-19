19.07.2017 (23:51)

В Неву вошли боевые корабли - фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Стойкий» и большой ракетный катер «Димитровград»

В рамках подготовки к Главному Военно-Морскому параду в Неву вошли новейший фрегат «Адмирал Макаров», корвет нового поколения «Стойкий» и большой ракетный катер «Димитровград».

Совершив переход из Кронштадта, корабли ошвартовались у причалов набережной Лейтенанта Шмидта и Английской набережной Санкт-Петербурга. Планируется, что в ближайшие сутки, корабли совершат перешвартовку и займут места в акватории Невы, где уже установлено рейдовое оборудование.

В ближайшую неделю фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Стойкий», ракетный катер «Димитровград» примут участие в тренировках и репетициях Главного Военно-Морского парада в реке Нева наряду с другими кораблями и катерами ВМФ России.

Справочно: Фрегат "Адмирал Макаров" проекта 1135.6 является кораблем нового поколения океанской зоны, построен на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" и оснащен высокоточным ракетным оружием.

Корвет «Стойкий» проекта 20380, построен на предприятии «Северная верфь». По своим тактико-техническим характеристикам и боевым возможностям на порядок превосходит корабли своего класса.

Главными особенностями корветов этого проекта являются их многофункциональность, малозаметность, уровень автоматизации и интеграции бортовых систем. Оснащен высокоточным оружием.

Большой ракетный катер «Димитровград» проекта 12411 вооружен крылатыми ракетами «Москит» и предназначен для уничтожения боевых надводных кораблей противника, десантных кораблей в море и, пунктах базирования, морских группировок и сил их прикрытия.

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