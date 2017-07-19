19.07.2017 (23:21)

В Дагестане прошло торжественное открытие военно-патриотической смены «Юнармеец»

В оздоровительном лагере «Планета», расположенном в Буйнакском районе (Республика Дагестан), прошло торжественное открытие военно-патриотической смены «Юнармеец».

Более 250 дагестанских юнармейцев из семи муниципальных образований Дагестана проведут здесь свои летние каникулы. Поздравить с открытием второй смены приехали многочисленные гости: заместитель министра образования и науки Республики Дагестан Хаджимурад Алиев, военный комиссар Дербента, Дагестанских огней и Дербентского района, начальник регионального штаба Юнармии, полковник Адиль Кулиев, заместитель командира 139-й бригады полковник Игорь Кульков, помощник военного комиссара Дагестана Джавидин Джалилов, председатель регионального отделения ДОСААФ России Республики Дагестан Шамиль Алиев, заместитель главы администрации Буйнакского района Гамзат Темирханов.

Перед началом праздника юнармейцы и гости ознакомились с выставкой, организованной ДОСААФ республики, на которой были представлены авиамодели разных классов и разнообразная военная техника.

Само торжество началось с поднятия флагов России и Республики Дагестан под Государственный гимн.

Почетного права поднять флаг детско-юношеского военно-патриотического движения был удостоен юнармеец Фаиз Ибрембеков. Особое торжественное настроение гостям придавал военный духовой оркестр 136-й отдельной мотострелковой бригады, исполняя известные, всеми любимые патриотические песни и музыкальные композиции.

С теплыми пожеланиями к ребятам обратился Хаджимурад Алиев.

«Дорогие ребята! Быть юнармейцем очень почетно, но нелегко. Вы должны быть дисциплинированными, честными, хорошо учиться, чтобы овладеть всеми навыками и умениями, необходимыми для будущих воинов. За вами — будущее страны! И здесь, в этом чудесном лагере, у вас есть прекрасная возможность набраться сил для новых свершений!», — отметил заместитель министра образования и науки Республики Дагестан.

Выступивший председатель дагестанского регионального отделения ДОСААФ России Шамиль Алиев напомнил присутствующим, что движение «Юнармия» было создано по инициативе Министра обороны Российской Федерации, Героя России, генерала армии Сергея Шойгу и одобрено Президентом страны Владимиром Путиным. Также он подчеркнул, что одним из учредителей Юнармии является ДОСААФ России — одна из ключевых организаций и основная площадка по организации патриотической работы с юнармейцами и занимающаяся подготовкой подрастающего поколения к предстоящей службе в Вооруженных Силах. В этой связи материально-техническая база образовательных и спортивных организаций дагестанского ДОСААФ готова к предоставлению юнармейцам всего необходимого для занятий по начальной военной подготовке и военно-прикладным видам спорта. В заключении Шамиль Алиев пожелал юнармейцам хорошего содержательного отдыха.

От имени руководства Буйнакского района с началом отдыха ребят поздравил Гамзат Темирханов, который призвал их помнить и чтить славные подвиги своих предков. Он посоветовал ребятам изучать исторические страницы нашей страны и по примеру великих воинов быть такими же отважными, крепкими и преданными своей Родине.

В ходе отдыха юнармейцы примут участие в различных спортивных играх, эстафетах, конкурсах военных песен, будут изучать военно-прикладные дисциплины: выживание в экстремальных условиях, строевую, огневую и тактическую подготовку.

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