19.07.2017 (21:37)

Российская команда ВКС по «Авиадартсу» начала перебазирование в Китай

Российская команда, участвующая в международном конкурсе «Авиадартс-2017», приступила к перебазированию на аэродромы Китайской Народной Республики.

Самолеты военно-транспортной авиации доставили на аэродромы Сыпин и Шуанляо командный состав Воздушно-космических сил, представителей группы руководства полетами, инженерно-технический состав, а также военно-техническое имущество, необходимое для обслуживания авиационной техники.

Авиационные экипажи, участвующие в соревнованиях, выполнят перебазирование с территории Российской Федерации в течение ближайших 2-3 дней.

Предварительно летный состав ВКС завершили подготовку к международному этапу конкурса «Авиадартс-2017» и передислоцировались на оперативные аэродромы в Восточном военном округе.

В международном этапе «Авиадартс-2017» примут участие около 40 экипажей ВКС. Помимо этого, в Китае будут временно дислоцироваться резервные самолеты и вертолеты, а также воздушные суда, задействованные в авиационном обеспечении конкурса.

Российские экипажи представлены во всех 8 номинациях по родам авиации и будут выступать на своей технике, включая самолеты Су-35С, Су-30СМ, Су-34, Су-25СМ, Ту-22М3, Ил-76, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-8АМТШ и другие.

В июне на полигоне Погоново в Воронежской области прошел всеармейский этап конкурса «Авиадартс-2017», в котором победила команда Южного военного округа.

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