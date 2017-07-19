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19.07.2017 (21:02)

Ученики легендарной фигуристки Елены Водорезовой вышли на «первый лед»

Сегодня воспитанники легендарной советской фигуристки Елены Водорезовой обкатали «первый» лед нового катка Центрального спортивного клуба армии «ЦСКА».

 «Раньше я и мои коллеги и мечтать не могли о таком ледовом катке с просторными тренерскими и отдельным залом хореографии. Это очень важно, потому что кроме занятий на льду по 6 часов в день, фигуристам надо оттачивать движения «у станка» перед зеркалами», - поблагодарила военных строителей Елена Водорезова.

Каток предназначен для учебно-тренировочных занятий по фигурному катанию и хоккею с шайбой. В цоколе размещены судейские, гардероб и технические помещения. На первом этаже раздевалки с душевыми, буфет, восстановительный комплекс, комнаты для заточки коньков, сушки формы, гараж для льдоуборочных машин, медицинский блок оказания первой доврачебной помощи, трибуны на 250 человек и ледовый каток с искусственным покрытием.

На уровне второго этажа находятся методические кабинеты, тренерские комнаты с видом на лед, места для тренажеров, спортзал и зал для занятий хореографией. Одновременно в новом ледовом катке смогут тренироваться 120 спортсменов.

При проектировании спортивного сооружения специалисты Военно-строительного комплекса учли все пожелания наставников и спортсменов.

Военные строители закончили все работы внутри и приступили к благоустройству вокруг здания.

 Новый, крытый ледовый каток ФАУ Минобороны России «ЦСКА» построен внутри квартала между Ленинградским проспектом и улицей авиаконструктора Микояна. Фасады здания выполнены в современном стиле и раскрашены в клубные цвета армейцев.

Справочно: Елена Водорезова - советская фигуристка, тренер по фигурному катанию. Первая в советской истории призёр Чемпионатов мира и Европы в женском одиночном катании. 5-кратная чемпионка СССР. В 12 лет она стала самой юной спортсменкой, принимавшей участие в Олимпийских играх, за всю историю советского спорта. Елена Водорезова - мастер спорта международного класса. Заслуженный тренер России.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
ЦСКА
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