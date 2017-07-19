19.07.2017 (20:31)

В Пензенской области прошла церемония закрытия второй смены юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец»

19 июля прошла торжественная церемония закрытия второй смены юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец» в Пензенской области. В этот день участники смены из ряда регионов Приволжского федерального округа и Севастополя произнесли клятву юнармейца и вступили в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения.

Поздравить ребят с окончанием смены и вступлением в ряды «Юнармии» приехали начальник главного штаба Юнармии, олимпийский чемпион Дмитрий Труненков, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, начальник Главного управления по работе с личным составом Минобороны России полковник Михаил Барышев и председатель ЦК ДОСААФ Александр Колмаков.

За две с половиной недели ребята приобрели настоящую закалку: прошли занятия по боевой, строевой, физической и огневой подготовке в условиях максимально приближенным к военным, совершили полевые выходы, участвовали в спортивных играх и культурно-экскурсионной программе.

Гостям церемонии закрытия второй смены юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец» юнармейцы продемонстрировали умения и навыки в ходе военизированной эстафеты, которая включала разборку автомата АК-74, преодоление условно зараженного участка местности в полной боевой экипировке, действия артиллерийского расчета по переводу зенитной установки ЗУ-23 из походного положения в боевое.

В этот же день на базе 210-го Гвардейского Ковельского Краснознаменного межвидового регионального учебного центра инженерных войск Минобороны России (г. Кстово, Нижегородская обл.) состоялось закрытие второй смены юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец–1».

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