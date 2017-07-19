19.07.2017 (20:12)

Команда Белоруссии прибыла в Новосибирск для участия в международном конкурсе «Отличники войсковой разведки»

Команда Вооруженных сил Белоруссии прибыла в Новосибирск для участия в конкурсе Армейских международных игр «Отличники войсковой разведки». В ближайшие несколько дней прибудут также команды из Армении, Казахстана, Узбекистана, Египта, Зимбабве и Китая.

Россию будет представлять победитель всеармейского конкурса — команда Новосибирского высшего военного командного училища.

Международный конкурс «Отличники войсковой разведки» пройдет в пять этапов, включающих стрельбу из различных видов оружия, вождение боевой машины пехоты в сложных условиях местности, выполнение нормативов по посадке и высадке из вертолета, выхода разведывательного отделения в тыл условного противника, а также проведения разведывательной засады.

Одним из самых сложных этапов для разведчиков станет прохождение «Тропы разведчика», в ходе которого разведподразделение в полном составе, в боевой экипировке на время преодолевает 22 препятствия — заборы, стены со стеклом, рвы с водой и др.

Все мероприятия соревнования будут проводиться с максимальным применением средств имитации в условиях, приближенных к боевым.

Целью конкурса является укрепление международного военного и военно-технического сотрудничества государств–участников соревнований, повышение престижа военной службы, уровня полевой выучки и развитие состязательности военнослужащих-разведчиков.

Международный конкурс пройдет с 29 июля по 10 августа.

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