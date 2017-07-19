19.07.2017 (18:14)

Одной из целей сбора руководящего состава Вооруженных Сил стал обмен опытом проведения операции в Сирии

Распространение опыта проведения операции в Сирии было главной целью полевых занятий на полигоне Мулино в Нижегородской области в рамках оперативного сбора руководящего состава Вооруженных Сил, который идет со вчерашнего дня.

Об этом в беседе с журналистами сообщил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Цель мероприятия –– дать практику командующим общевойсковыми объединениями, командирам соединений в организации подготовки войск с учетом того опыта, который мы получили в Сирийской Арабской Республике», –– сказал он.

В частности, речь идет о том, пояснил Андрей Картаполов , как этот боевой опыт «применить на практике, как его использовать в мероприятиях ежедневной боевой подготовки».

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