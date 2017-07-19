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19.07.2017 (18:05)

Разведчики ЮВО в ходе занятий преодолели горные реки Северного Кавказа

Разведчики Южного военного округа (ЮВО) на горном полигоне Дарьял (Северная Осетия) в ходе занятий по тактико-специальной подготовке форсировали горные реки.

В течение двух недель инструкторы по горной подготовке обучали военнослужащих грамотному применению нескольких видов переправ с использованием перил: навесной, по бревну, вброд с шестом и вплавь по перилам.

На занятиях разведчики совершенствовали навыки выбора опоры на берегу реки с учетом горно-скалистой местности, научились строить перила, организовывать страховку и переправляться в составе группы с полным снаряжением.

В ходе теоретических занятий обучаемые ознакомились с топографической классификацией рек, техникой переправы через горные водоемы, мерами безопасности при проведении переправ, научились оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

На завершающем этапе обучения военнослужащие в составе групп продемонстрировали порядок преодоления горных рек с применением всех видов переправ в условиях, максимально приближенных к боевым.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Сухопутные войска , Разведывательные подразделения , Боевая подготовка
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