19.07.2017 (18:03)
Мотострелковая часть в Ростовской области приведена в полную боевую готовность
Мотострелковая часть общевойсковой армии, дислоцированная в Ростовской области, по приказу командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковника Александра Дворникова поднята по тревоге с целью проверки боевой готовности.
В соответствии с замыслом проверки боеготовности в установленные сроки подразделения в полном составе приступили к совершению марша на штатной технике в район общевойскового полигона.
В ходе движения отрабатываются вопросы отражения нападений условного противника из засад и с воздуха силами боевого охранения и с применением средств противовоздушной обороны. Для своевременного выявления сил условного противника на маршруте движения задействовано подразделение беспилотных летательных аппаратов.
В дальнейшем личному составу мотострелковой части в полевых условиях предстоит решать задачи по организации и ведению тактических действий с выполнением учебных стрельб из всех видов штатного вооружения.
Проверки боевой готовности являются важной формой изучения реального состояния дел в войсках. В летнем периоде обучения комплексные комиссии штаба ЮВО провели более 20 проверок боеготовности и боеспособности соединений и воинских частей округа.
Особое внимание при этом уделяется действиям командиров и штабов по вопросам организации управления, взаимодействия и связи.