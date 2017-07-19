19.07.2017 (18:03)

Мотострелковая часть в Ростовской области приведена в полную боевую готовность

Мотострелковая часть общевойсковой армии, дислоцированная в Ростовской области, по приказу командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковника Александра Дворникова поднята по тревоге с целью проверки боевой готовности.

В соответствии с замыслом проверки боеготовности в установленные сроки подразделения в полном составе приступили к совершению марша на штатной технике в район общевойскового полигона.

В ходе движения отрабатываются вопросы отражения нападений условного противника из засад и с воздуха силами боевого охранения и с применением средств противовоздушной обороны. Для своевременного выявления сил условного противника на маршруте движения задействовано подразделение беспилотных летательных аппаратов.

В дальнейшем личному составу мотострелковой части в полевых условиях предстоит решать задачи по организации и ведению тактических действий с выполнением учебных стрельб из всех видов штатного вооружения.

Проверки боевой готовности являются важной формой изучения реального состояния дел в войсках. В летнем периоде обучения комплексные комиссии штаба ЮВО провели более 20 проверок боеготовности и боеспособности соединений и воинских частей округа.

Особое внимание при этом уделяется действиям командиров и штабов по вопросам организации управления, взаимодействия и связи.

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