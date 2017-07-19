19.07.2017 (17:59)

Штурмовой отряд спецназа ЮВО блокировал населенный пункт и уничтожил условных боевиков

В Краснодарском крае в ходе тактико-специального учения со штурмовым отрядом соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО) была осуществлена скрытая переброска и высадка тактического воздушного десанта в заданный район.

После десантирования посадочным способом военнослужащие подразделений спецназа в полной экипировке совершили 10-километровый марш-бросок по пересеченной местности в район проведения специальной операции.

По замыслу учения населенный пункт, состоящий из 10 жилых домов и объектов инфраструктуры, был захвачен условным незаконным вооруженным формированием (НВФ) общей численностью около 30 человек. Штурмовые отряды блокировали населенный пункт и уничтожили боевиков.

Перед началом активных действий была проведена разведка местности с использованием беспилотного летательного аппарата. Спецназ также отработал разведывательно-поисковые действия, в результате чего были получены данные о противнике.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, при штурме позиций условного НВФ использовались имитационные мины Им-100М» и средства задымления.

В тактико-специальном учении принимали участие около 150 военнослужащих, было задействовано свыше 10 единиц вооружения и военной техники.

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