19.07.2017 (17:46)

Во время полевых выходов гранатометчики на Северном Кавказе израсходовали боеприпасов на 20% больше по сравнению с прошлым годом

В течение месяца около 600 военнослужащих-гранатометчиков общевойсковых соединений Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных в Северной Осетии, Ингушетии, Дагестане, Чечне и Южной Осетии, на полигонах совершенствовали навыки применения в бою ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и автоматических станковых гранатометов АГС-17.

Во время полевых выходов с гранатометчиками было проведено более 80 занятий по огневой подготовке с практическим выполнением упражнений учебных и контрольных стрельб, половина из них — ночью. Военнослужащие израсходовали более 2 тыс. боеприпасов к РПГ-7В и около 8 тыс. боеприпасов к АГС-17, что на 20% превышает расход предыдущего года аналогичного периода.

Для создания реальной боевой обстановки при стрельбе применялись различные статические и динамические мишени, имитирующие танки, огневые точки, радиолокационные станции условного противника.

Во время полевых занятий гранатометчики отработали навыки скрытного перемещения на поле боя, оборудования и маскировки позиций, ведения огня по неподвижным и движущимся мишеням из РПГ-7В, а также по групповым целям с рассеиванием по фронту из автоматических гранатометов АГС-17.

В заключительной части сборов были проведены контрольные стрельбы, во время которых военнослужащие выполнили задачи по поражению из гранатометов мишеней, имитирующих военную технику и живую силу условного противника.

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